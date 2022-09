Isola-Castella andata e ritorno, lunedì l'atteso concerto del gruppo napoletano The Kolors

Lunedì 5 settembre concerto dei The Kolors a piazza del Popolo. L'evento, in programma il 24 agosto scorso a le Castella ma poi rimandato per problemi di salute del cantante Stash, torna al punto di partenza. Come Arisa, infatti, anche il gruppo napoletano doveva esibirsi nel centro di Isola Capo Rizzuto, prima che il concerto venisse spostato per problemi di sicurezza all’Arena del Mare di Le Castella.

"Adesso - informa una note dell'ufficio stampa del municipio isolano - con lo spostamento al 5 settembre e una previsione di pubblico nettamente inferiore considerando la partenza di molti turisti, e in considerazione anche dei dati registrati la stessa sera del 24 agosto, l’evento potrà svolgersi in piazza del Popolo".

"Nonostante i problemi di salute, lo scorso 24 agosto Stash e la sua band si sono recati nell’area concerti per salutare il pubblico fermandosi per quasi un’ora e mezza e concedendo selfie a tutti" ricorda la nota, informando nel frattempo "che la serata di chiusura della stagione estiva, prevista per la stessa data a Capo Rizzuto, è stata anticipata a domenica 4 settembre".