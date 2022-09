Siracusa, Carmine Abate finalista al premio Elio Vittorini con "Il cercatore di luce"

La Commissione di valutazione delle opere in concorso per la XXI edizione del Premio nazionale di letteratura Elio Vittorini, presieduta dal professore Antonio Di Grado, ha scelto i tre autori finalisti - fra i trentasei in lizza - che domenica 10 settembre a Siracusa si contenderanno la vittoria finale.

Si tratta di Carmine Abate con "Il cercatore di luce" (Mondadori), Massimo Maugeri con "Il sangue della montagna" (La nave di Teseo) e Nadia Terranova con "Trema la notte" (Einaudi). Il Premio Vittorini é destinato ad un'opera di narrativa pubblicata dal mese di aprile 2021 al mese di marzo 2022 ed è riservato ad autori italiani viventi non esordienti.