Arriva il giro d'Italia in moto dei ragazzi down, incontro col sindaco nella sala consiliare

La Route21 Chromosome on the Road, il giro d'Italia in moto con i ragazzi down promosso dall'associazione DiversaMente, martedì 6 settembre farà tappa a Crotone. Alle ore 10.30, informa una nota del Comune, i partecipanti, la presidente Nicole Wederich ed il vicepresidente Gian Piero Papasodero, biker ideatore del tour giunto all'ottava edizione, incontreranno nella sala consiliare il sindaco, l'assessore alle Politiche sociali ed il garante comunale dei diritti dei disabili.

"La normalità è il tema al centro del nostro viaggio", ha spiegato Papasodero alla partenza della prima tappa da Palermo il 3 settembre scorso. "L'intento è quello di mostrare che i ragazzi con trisomia 21 non hanno bisogno di vivere in modo stereotipato, protetti dalla realtà che ci circonda, ma, come ogni altro ragazzo della oro età, possono vivere la loro vita e autodeterminarsi, diventando protagonisti". "Per noi - aggiunge il biker - non esiste il diverso né la disabilità".