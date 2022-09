Turismo accessibile per famiglie con minori disabili, escursioni gratuite fino al 12 settembre,

Proseguono le escursioni gratuite in gommone nell'ambito di "Turismo accessibile a Crotone", l'iniziativa varata dalla Camera di commercio in compartecipazione con il Comune e destinata alle famiglie di minori con disabilità non motoria. “Fino al prossimo 12 settembre, previa prenotazione obbligatoria, saranno garantite visite guidate gratuite in gommone con skipper con partenza dal porto di Crotone, escursioni su imbarcazione con possibilità di sosta per pesca con partenza dal porto di Le Castella ed escursioni in agriturismo” informa il commissario straordinario dell'Ente camerale, Alfio Pugliese.

Prenotazione obbligatoria. Questo il quadro delle attività con il numero contatto telefonico di riferimento per ulteriori informazioni: visite guidate in gommone con skipper nell'area marina protetta Capo Rizzuto con partenza dal porto di Crotone 9.00-12.00 e 16.00-19.00 (389/4896925); escursioni su imbarcazione con possibilità di sosta per la pesca e partenza da Le Castella 10.00-13.00 e 16.00-19.00 (348/2851700); escursioni in agriturismo della zona con visite guidate 10.00-13.00 e 16.00-20.00 (329/8348917).

“Turismo accessibile a Crotone” gode del patrocinio dei ministeri del Turismo, per le Disabilità, della Transizione ecologica, delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili; della Regione Calabria, dell’Autorità portuale di sistema dei mari Tirreno meridionale e Ionio, di Assonautica Crotone e del Comitato italiano paralimpico regionale per la Calabria.