Tutela ambientale: Kiri Italia sbarca in Calabria, conferenza il 10 a lamezia

Sabato 10 settembre presso il Grand Hotel Lamezia si terrà una conferenza sul mondo Green che vedrà protagonista Kiri Italia, associazione di tutela ambientale, aprendo così i battenti in Calabria con un evento di esordio che darà il via ad un dibattito sulle tematiche ambientali e sociali coinvolgendo diverse realtà aziendali, come la Kes Srl, nuova start up calabrese nell'ambito dei servizi tecnologici sostenibili rivolti alle famiglie e alle imprese, che guarda alla Green Economy con grande interesse e notevoli prospettive di sviluppo per il nostro territorio calabrese, e non solo.