Giovani down sull'Harley Davidson, Panzetta: "la Route 21 li spinge a non essere solo spettatori"

"Il viaggio spinge la persona a non essere semplice spettatore, ma a diventare protagonista della propria vita”. Lo ha detto monsignor Angelo Panzetta accogliendo questa mattina con il primo cittadino di Crotone la carovana della Route 21 Chromosome on the Road - il giro d'Italia in moto con i ragazzi down - nella sala consiliare del Municipio di Crotone. “Sono molto contento che la Route21 sia passata per Crotone perché spinge tutti noi a diventare una comunità accogliente” ha aggiunto il vescovo. "Un'iniziativa straordinaria composta da giovani altrettanto straordinari” gli ha fatto eco il sindaco Enzo Voce.

L’incontro è stata l’occasione per un momento di confronto tra DiversaMente, l'associazione che organizza la Route 21, e le istituzioni locali. “Relegare delle persone a fare delle cose sapendo che le faranno perché hanno un senso del dovere che noi tutti dovremmo imparare, senza però chiedere loro se ne hanno voglia, vuol dire rubargli il tempo" ha detto il biker Gian Piero Papasodero, insistendo sui concetti di "libertà" e di "normalità" e ringraziando Crotone per l’accoglienza calorosa che ogni anno riserva alla manifestazione, città in cui ha trascorso la giovinezza e a cui è strettamente legato.

Oltre al sindaco ed al vescovo erano presenti l’assessora alle politiche sociali Filomena Pollinzi ed il garante delle disabilità Antonio Clausi. La prima ha definito il giro d'Italia in moto dei ragazzi affetti da tricomia 21 “un viaggio di speranza ma anche un modo per dare un esempio a tutti i nostri giovani”, l'avvocato Clausi ha puntato i riflettori sulle tematiche relative all'inserimento nel mondo del lavoro, evidenziando che la città si sta attrezzando in tal senso ottenendo dei primi risultati".

L’ottava edizione di Route21 Chromosome on the Road è partita da Palermo sabato scorso e si concluderà il prossimo 5 ottobre a Roma. I protagonisti sono sei ragazzi che a turno salgono a bordo della Harley Davidson guidata da Papasodero per percorrere le strade del Paese, facendo tappa laddove ha sede l’associazione Diversa-Mente, per poi ritrovarsi tutti insieme all’arrivo del tour. Proveniente da Catania, la carovana ripartirà domani alla volta di Mesagne, in provincia di Brindisi.