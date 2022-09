Calabria, rinvenuto l'uomo disperso nei boschi dove era andato alla ricerca di funghi

E' stato ritrovato e sta bene l'uomo di cui si erano perse ieri sera le tracce nei boschi dello Zomaro dove si era recato a raccogliere funghi. L'uomo, un 59enne, è stato rintracciato dal nucleo cinofili dei vigili del fuoco in una zona impervia del territorio di Molochio, in provincia di Reggio Calabria. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazione, nonostante la notte trascorsa all'aperto. Ai soccorritori è apparso subito cosciente rispondendo alle loro domande.

Le ricerche del cinquantanovenne era scattate nella serata di ieri dopo la segnalazione dei familiari, non vedendolo rientrare a casa, ai carabinieri di Cittanova. Sul posto, da quando era stato dato l'allarme, erano presenti le squadre dei vigili del fuoco di Polistena, il nucleo Sapr (sistema aeromobile a pilotaggio remoto), operatori della Stazione di Soccorso alpino Aspromonte del Soccorso alpino e speleologico Calabria, carabinieri e carabinieri forestali, il nucleo cinofili dei vigili del fuoco Calabria.