Unical, cinquant'anni di vita, ospite d'onore il Nobel per la fisica Giorgio Parisi

Per celebrare l’anniversario e gli obiettivi raggiunti nei suoi primi 50 anni di vita, l’Università della Calabria aprirà il prossimo 19 settembre l’anno accademico 2022/2023 con una giornata speciale che avrà come ospite d’onore il premio Nobel Giorgio Parisi e si concluderà con l’esibizione del musicista Goran Bregovic. Parisi, insignito nel 2021 del premio Nobel per la Fisica per i suoi studi sui sistemi complessi, terrà una lectio magistralis dal titolo “Il valore della scienza”.

La cerimonia prenderà il via alle 10.30 nell’aula Magna, al Centro congressi “Andreatta” (l’ingresso sarà però consentito solo dalle 9 alle 10). Per partecipare è possibile prenotarsi, a partire dal 12 settembre alle ore 15, collegandosi al link https://forms.gle/vDvcAxfKDYG2qyTe9. Per chi non potesse essere presente, può essere seguita da remoto in diretta streaming sul sito (www.unical.it) e sul canale YouTube dell’ateneo.

In serata la festa si sposterà al Teatro auditorium dell’Unical per il concerto di Goran Bregovic, che torna in Italia a distanza di tre anni dal suo ultimo tour. Bregovic sarà accompagnato dalla sua “Wedding and funeral band”. I biglietti saranno disponibili presso l’agenzia Inprimafila, al costo di 25 euro. Gli studenti Unical potranno acquistare il biglietto a tariffa ridotta (15 euro). All’ingresso gli studenti dovranno esibire, oltre al biglietto, anche il tesserino universitario e la carta d’identità.