Francesca Piccinini tiene a battesimo la nuova stagione della Pallavolo Crotone

CROTONE - La campionessa italiana Francesca Piccinini aprirà la stagione sportiva della Pallavolo Crotone. Venerdì 9 settembre l'atleta azzurra sarà l'ospite d'onore della grande serata che si terrà a Crotone in piazza Ultras. La Regina del Volley incontrerà il mondo della pallavolo regionale calabrese e non solo. Sarà la madrina ufficiale della presentazione delle Sirene in rossoblu della Pallavolo Crotone che disputeranno anche quest anno il campionato nazionale di serie B. Francesca Piccinini ha nel suo palmares sportivo 7 champions, un mondiale, una Coppa Cev, una Supercoppa, una Coppa delle coppe, 5 scudetti, 4 Coppe Italia e svariati riconoscimenti mondiali. Dalla pallavolo giocata è diventata vice presidente di una delle squadre più prestigiose italiane la Uyba Volley di Busto Arsizio. La Piccinini ha avuto mandato dalla sua dirigenza di firmare un protocollo d’intesa “Uyba & Friends” con la Pallavolo Crotone per trasmettere esperienza tecnica e sportiva alla società in rossoblu’ crotonese che rientra così in un pianeta sportivo internazionale.

"La mia passione - afferma la stella della pallavolo - è seguire l’ attività dei giovani e spesso mi riconosco in loro. Ricordo quando ho iniziato a calpestare i campi da gioco ed ero una spilungona ed oggi mi rivedo in queste nuove generazioni di 12 e 13 anni che sono un po' come ero io". Venerdì 9, inoltre, Francesca Piccinini ritirerà un premio alla carriera che sarà consegnato dal Sindaco Voce e dall’assessore allo sport Bossi a nome della città di Crotone.

L'iniziativa rientra nell'ambito di alcune attività promozionali programmate dalla Pallavolo Crotone. Già dal primo pomeriggio di venerdì, alle ore 16.30, piazzale Ultras si trasformerà in un villaggio sportivo con l'allestimento di campi di gioco per ospitare esibizioni di S3 minivolley per i più piccoli e campi di pallavolo per le squadre under.

Alle 19,30 ci sarà un Talk tra la Piccinini ed i giornalisti presenti che potranno rivolgere domande inerenti la sua carriera sportiva. A seguire si procederà alla presentazione della squadra di Serie B e dello staff tecnico crotonese .