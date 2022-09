Assegnati a Radio Studio 97 i diritti radiofonici delle partite del Crotone per la stagione 2022-2023

La Lega Italiana Calcio Professionistico rende noto di aver ceduto in licenza, in forma non esclusiva, i diritti radiofonici relativi al Pacchetto 6 “Diretta Radio” per le partite riguardanti l'Fc Crotone a Radio Studio 97. La Lega precisa che il numero degli Operatori della Comunicazione licenziatari del Pacchetto potrà aumentare a seguito di ulteriori licenze concesse dalla Lega Pro la quale, pertanto, di volta in volta provvederà ad aggiornarne l’elenco.