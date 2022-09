Pizza della solidarietà: Milan Club e Curva Sud Crotone ospitano i ragazzi di 'Gli altri siamo noi'

CROTONE - Il Milan Club Crotone ribadisce l'importanza di lavorare nel sociale organizzando una serata di solidarietà a favore dell'associazione 'Gli altri siamo noi'-. Il Milan Club, in collaborazione con una rappresentanza dei ragazzi appartenenti alla Curva Sud del Crotone, ha ospitato presso la pizzeria Nuova San Paolo i ragazzi e le ragazze dell'associazione che opera dal 2003 a favore dell'inclusione sociale di persone con sindrome di Down e disabilità intellettiva. Una serata di festa, giochi e inclusione il cui ricavato è stato devoluto per le attività dell'associazione.

"La nostra serie A è la vostra felicità" hanno scritto in uno striscione i ragazzi della Curva Sud.

"Continuiamo a lavorare nel sociale - ha detto il presidente del Milan Club Crotone, Adolfo Covelli - ai fini di onorare e di mantenere i vivi i grandi valori umani della nostra terra, una terra abbandonata, dimentica da tutti soprattutto dal sistema politico locale. Vogliamo continuare a giocare e a vincere le partite più significative della vita, le partite della solidarietà"