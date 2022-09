Rifiuti, la raccolta differenziata sbarca a San Paolo con venti postazioni complete

Cresce il numero dei quartieri interessati dalla raccolta differenziata dei rifiuti. Dopo poggio Verde, contrada Margherita e viale Magna Grecia, martedì 13 settembre il servizio prenderà il via anche a San Paolo, nei pressi dell'omonima chiesa, in località Bernabò/Tufolo. Nelle specifico, lungo le vie Cilea, Pergolesi, Paisiello e Cimarosa. Lo comunica una nota congiunta del Comune e di Akrea.

Il servizio sarà effettua porta-a-porta con automezzi (costipatori/compattatori) dedicati e l’ausilio di bidoni a due ruote carrellati (una batteria per ogni condominio) di colore diverso a seconda della frazione merceologica, che verranno svuotati secondo il calendario della raccolta settimanale fornito alle utenze.

A San Paolo verranno installati complessivamente venti postazioni complete per la raccolta, mentre spariranno i vecchi contenitori del quartiere. Il servizio interessa circa 275 utenze domestiche. Per le utenze non domestiche (5) la consegna delle attrezzature verrà concordata con i titolari.

In vista dell'avvio, Akrea ha già distribuito, propedeuticamente, il materiale informativo a tutte le utenze coinvolte. Il kit è costituito dal calendario di raccolta completo di tutte le modalità operative e dal Riciclario sintetico.