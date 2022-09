Vaccino anti Covid, nuovi orari e sedi dei punti vaccinali nel crotonese

L'Asp di Crotone ha reso noti sedi ed orari dei punti vaccinali territoriali Covid 19 che entreranno in attività da lunedì 12 settembre.

Centro vaccinale Croce rossa italiana via Saffo Crotone

aperto da lunedì a sabato dalle 9 alle 13

aperto lunedì e mercoledì dalle 15 alle 18

Centro vaccinale MESORACA palestra scuola primaria via Garibaldi 23

aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13

lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 aperto lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17

Centro vaccinale CIRO' MARINA, palazzetto dello Sport via Punta Alice

aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13

aperto lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17

Sono attivi anche i centri vaccinali pediatrici

CROTONE, via Mario Nicoletta (telefono 0962-924672)

aperto lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17

MESORACA località Campizzi (telefono 0962-498111)

aperto giovedì dalle 9 alle 12

CIRO' MARINA, via Togliatti (telefono 0962-372111)

aperto lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17

La somministrazione del vaccino Covid 19 a pazienti allergici o portatori di comorbilità o fragilità prosegue in specifici setting assistenziali presso l'ospedale dei Crotone.

L'Asp comunica anche che i punti vaccinali territoriali sono organizzati per far fronte alle future richieste di somministrazione di dosi di vaccino aggiornato alle varianti Omicron in circolazione.