Crotone, raggiunta quota 2500 abbonamenti

Quota 2500 raggiunta. Un primo traguardo significativo della campagna abbonamenti, che conferma il ritrovato entusiasmo quantomeno dello 'zoccolo duro' della tifoseria. Numeri che potrebbero ulteriormente alimentarsi nelle ultime ore, arrivando a quote ancora più importanti a domenica, ultimo giorno utile per sottoscrivere la tessera stagionale. La campagna abbonamenti ha fin qui rispettato le attese della proprietà, che sperava in un riabbraccio con i propri tifosi, rilanciati anche dalla vittoria roboante di domenica a Messina, che ha spinto in tanti in questi quattro giorni a prenotare la propria tessera. Le ambizioni per la stagione sono risapute e anche ribadite, e dunque c'è la volontà della tifoseria di accompagnare la squadra in questa nuova avventura. C'è dunque tempo fino a domenica, e l'abbonamento è sottoscrivibile presso il Ticket Point FC Crotone di via G. Di Vittorio, nei punti vendita VivaTicket e online sul sito web vivaticket.com.