Riparata la perdita su condotta idrica del Corap in località Fondo Vela

CROTONE - Buone notizie sul fronte delle rotture alle condotte idriche. La perdita che era avvenuta nella mattina del 9 settembre sulla condotta del Corap è stata riparata e, almeno per ora, non ci saranno problemi di riduzione della fornitura idrica.

Gli operai del Corap hanno sistemato la falla dalla quale si era registrata una perdita di acqua di di circa 35 litri al secondo sulla condotta in località Fondo Vela nei pressi di Papanice. Come abbiamo già scritto si tratta della condotta, in cemento armato vecchia di quasi 50 anni, che collega la vasca di Calusia al potabilizzatore Sorical di Crotone che alimenta le forniture di acqua per la città.

Disagi potrebbero verificarsi, invece, da domenica 11 quando, come annunciato dal Consorzio di bonifica Ionio Crotonese, saranno eseguiti lavori di riparazione delal condotta Dn2000 che porta l'acqua da Calusia al partitore di Timpa del Salto. Il lavoro potrebbe essere veloce, ma bisognerà chiudere la fornitura idrica a Crotone e Rocca di Neto ed attendere poi i tempi di riempimento della condotta.