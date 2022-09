Rocca di Neto, carabinieri soccorrono uomo caduto in un dirupo

ROCCA DI NETO - I Carabinieri della Stazione di Rocca di Neto hanno tratto in salvo un uomo di 82 anni che era scivolato in un dirupo. L'uomo, mentre era affacciato a una ringhiera, nei pressi della propria abitazione, aveva perso l'equilibrio, scivolando lungo il pendio sottostante e fermandosi alcuni metri più giù, a ridosso di una pianta d'alto fusto. Immediata la richiesta di soccorso giunta in caserma, grazie ad alcuni cittadini accorsi sul posto. Tempestivo l'intervento di una pattuglia di militari, i quali, una volta sul posto, hanno visto che l'82enne a causa della caduta, era tramortito e aveva riportato diverse ferite.

Il capo pattuglia, dopo aver recuperato una corda ed averla assicurata ad un saldo appiglio, con l'aiuto del collega e di alcuni cittadini presenti, si è calato lungo il pendio per verificare, preliminarmente, le condizioni del malcapitato. Constatato che l'uomo era cosciente ed in grado di muoversi, ha iniziato le operazioni di recupero. Intanto, sul luogo dell'incidente intervenivano anche i Vigili del Fuoco e un'ambulanza del 118 che trasportava l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale di Crotone, per le cure necessarie.