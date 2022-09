Perdita acqua ingente: si prevedono almeno tre giorni di chiusura (foto e video)

CROTONE - E' di circa 150 litri al secondo la perdita di acqua causata da una rottura della condotta DN200 del Consorzio di bonifica Ionio Crotonese. Perdita per riparare la quale domenica 11 settembre verrà sospesa la fornitura di acqua per i comuni di Crotone e Rocca di Neto e per la centrale Biomasse di Strongoli.

La perdita, come si vede nel video e nelle foto realizzate sabato 10 settembre, è cospicua ed è avvenuta tra la Vasca di Calusia ed il partitore di Timpa del Salto, nei pressi dell'attraversamento del fiume Neto. La condotta, che serve per portare l'acqua al potabilizzatore Sorical di Crotone, è in acciaio e per ripararla bisogna svuotarla per procedere ad eventuali saldature. Anche se gli enti interessati (Consorzio di bonifica, Sorical e Congesi) non hanno ancora ancora comunicato il i tempi di intervento, si prevede che la chiusura dell'acqua durerà almeno 3 giorni. Il Comune di Crotone ha già attivato il Centro operativo comunale di protezione civile.

Il Consorzio di bonifica nella giornata del 9 settembre, dando notizia della chiusura dell'acqua, aveva annunciato che "nelle more dell’attivazione della fornitura di soccorso da Trafinello, di concertazione con Congesi, Sorical, Corap i Comuni interessati e Prefettura, comunicheremo giorni e zone interessate al disagio di interruzione della fornitura".