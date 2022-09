Pubblicati i bandi dei concorsi per dieci posti al Comune di Crotone

Sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 9 settembre sono stati pubblicati i bandi di concorso per la copertura di 5 posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno e indeterminato; 1 posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno e indeterminato; 1 posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno e indeterminato; 1 posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno e indeterminato; 1 posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno e indeterminato; 1 posto di dirigente tecnico, a tempo pieno e indeterminato.

I bandi sono già disponibili e consultabili sull'albo pretorio del Comune di Crotone e sul portale "amministrazione trasparente - sezione concorsi" del Comune di Crotone.

A partire dal 10 settembre 2022 saranno abilitate le procedure per la presentazione delle domande le quali potranno avvenire esclusivamente attraverso il portale dedicato https://comunecrotone.concorsismart.it/.

I termini di presentazione delle domande scadranno il 9 ottobre 2022 ed in quanto ricadente in giorno festivo (domenica), prorogati di diritto al giorno successivo 10 ottobre 2022. Per ogni informazione relativa alla fase di presentazione delle domande è disponibile una chat dedicata direttamente accessibile dal portale; è inoltre disponibile l'indirizzo e-mail concorsi@comune.crotone.it a cui è possibile richiedere informazioni indicando quale oggetto "quesito sul concorso di [profilo messo a concorso]".

"Ribadiamo l'invito ad una massiccia partecipazione ai concorsi, alla divulgazione della notizia ed a non farsi scoraggiare dal numero esiguo di posti messi a concorso; l'interesse dell'amministrazione è quello di reclutare i più meritevoli in modo da formare graduatorie che l'ente utilizzerà come ordinaria forma di reclutamento per i prossimi anni" ha detto il vicesindaco ed assessore al personale, Sandro Cretella.