Acqua: rotta anche la condotta per la fornitura di emergenza da Sant'Anna

CROTONE - Sono iniziate questa mattina poco dopo le 10.30 le operazioni di svuotamento della condotta DN2000 del Consorzio di bonifica che porta l'acqua al potabilizzatore di Crotone per permettere l'intervento di riparazione in località Timpa del salto. I tecnici attendono che la rete sia svuotata per mettersi al lavoro e riparare la rottura che ha creato una perdita di circa 150 litri al secondo di acqua. Presenti sul posto a supporto degli operai del Consorzio anche la Prociv di Isola Capo Rizzuto con uomini ed una idrovora.

Non ci sono, invece, comunicazioni da parte di Congesi riguardo eventuali turnazioni nelle forniture di acqua alle varie zone della città. Anche perché sembrerebbe non più possibile avviare una fornitura di emergenza dal lago di Sant'Anna attraverso la condotta del Consorzio che passa da Trafinello. Infatti, si è rotta anche la tubazione in acciaio che da Trafinello si collega al pozzetto di Crotone e si sta cercando di superare questo problema.

Un 'imprevisto' che ha fatto saltare tutta la programmazione per affrontare l'ennesima emergenza causata da una rete di distribuzione vecchia, danneggiata e spesso 'vittima' di prelievi abusivi. Non resta che sperare nella capacità degli operai del Consorzio di riparare nei tempi più brevi possibili la condotta, poi serviranno i cosiddetti 'tempi tecnici' per riempire l'adduttrice ed i serbatoi.