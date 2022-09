Incidente sulla 106 alle porte di Crotone, muore un meccanico

CROTONE - Un uomo di 32 anni, Davide Luly, meccanico, è deceduto a causa di un incidente stradale avvenuto sulla statale 106 nel quale sono rimaste ferite tre persone condotte all'ospedale di Crotone. Lo scontro, avvenuto in un tratto di rettilineo nei pressi dell'ingresso sud di Crotone, ha coinvolto tre auto. In una di questa, una Smart, c'era il giovane meccanico che a causa dell'urto con una Bmw, è stato sbalzato fuori ed è morto sul colpo. Luly aveva l'officina nei pressi del luogo dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone che hanno estratto dalle lamiere della Bmw una donna. La statale 106 è stata chiusa al traffico in entrambi le direzioni. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i carabinieri di Crotone. I tre feriti sono giunti all'ospedale di Crotone in gravi condizioni ma non sarebbero in pericolo di vita. Davide Luly è la ventitresima vittima sulla Statale 106 dall'inizio dell'anno. Nel tratto crotonese i morti sono stati sei da inizio 2022.