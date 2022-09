Troppe carenze igieniche al mercato di via Manna, il sindaco dispone pulizia e controlli

CROTONE - E' iniziato martedì 13 settembre, su disposizione del sindaco Vincenzo Voce, un piano di azioni straordinarie finalizzate a restituire decoro al Mercato di Via Giacomo Manna. Akrea ha svolto un servizio di pulizia straordinaria, di igienizzazione e raccolta dei rifiuti non solo all’interno della struttura ma in tutta l’area adiacente e delle relative strutture ausiliarie. Contemporaneamente gli operai comunali stanno effettuando un intervento di manutenzione del verde all’interno ed all’esterno dell’area mercatale.

La disposizione del sindaco fa seguito alla nota pervenuta dall’Azienda Sanitaria Provinciale nella giornata di venerdì nella quale erano state rilevate una serie di criticità che, di fatto, sono in linea con quelle già individuate dall’amministrazione.

Il sindaco, in particolare, ha disposto specifiche attività di controllo per Akrea e per i vari settori dell’Ente competenti sul mercato- Tra queste: operare un’immediata ricognizione dell’eventuale presenza di venditori abusivi a ed in caso di rinvenimento, disporne l’immediato allontanamento, ove necessario anche attraverso la richiesta di supporto delle altre forze di polizia; verificare che i concessionari degli stalli mantengano gli stessi in condizioni igieniche adeguate, allochino i rifiuti prodotti quali scarti di lavorazione dei prodotti venduti nel rispetto della vigente normativa e negli orari consentiti e che rispettino le vigenti ordinanze in tema di raccolta di rifiuti differenziati. E, soprattutto, affidare con estrema urgenza, previa progettazione di ogni adeguata misura finalizzata al superamento delle criticità evidenziate, i lavori infrastrutturali ritenuti necessari già previsti nel vigente piano triennale delle opere pubbliche avente ad oggetto: “Riqualificazione area antistante mercato di Via Giacomo Manna” per un importo pari ad € 137.000,00.