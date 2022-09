Vandali in azione a Capocolonna, ribaltati cassonetti e abbattuti segnali stradali

CROTONE - Una città senza controllo e senza rispetto delle regole. Se è possibile incendiare un'automobile in pieno centro abitato, è altrettanto possibile che a Capocolonna orde di vandali possano devastare l'area esterna del museo ribaltando i cassonetti della raccolta differenziata ed abbattendo i segnali stradali.

Sarebbe accaduto nella notte tra il 12 ed il 13 settembre. Le foto che vedete descrivono l'accaduto. Tutti i cassonetti presenti nel parcheggio (che erano stati posizionati da qualche settimana da Akrea) sono stati ribaltati ed il contenuto sparso a terra. Che sia stata una mano umana è certo sia per il peso dei cassonetti sia per il fatto che anche alcuni segnali stradali sono stati piegati. Probabile che qualche folle, per chissà quale stupido motivo, abbia utilizzato l'auto per compiere questo scempio. La zona è videosorvegliata e si auspica che le forze dell'ordine riescano ad individuare i responsabili.