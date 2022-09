Anmil Calabria, a Crotone convegno sulla piaga del caporalato

Il 19 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Crotone, l'Associazione Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (Anmil), il Comune di Crotone, il Consiglio regionale della Calabria e la Fondazione Anmil "Sosteniamoli Subito" hanno organizzato il Convegno dal titolo "Sicurezza nei luoghi di lavoro e caporalato" per affrontare un tema sempre più scottante nel nostro Paese che affronta il tema del lavoro nero e del suo stretto nesso con gli infortuni sul lavoro.

Il Convegno sarà aperto dai saluti di: Maria Carolina Ippolito, Prefetto di Crotone; l'Ing. Vincenzo Voce, Sindaco di Crotone; Antonio Carcello, Presidente Territoriale Anmil Crotone; Michele Caridà, Luigi Cuomo e Vito Antonio Lorusso, Consiglieri Nazionali ANMIL del territorio e Francesco Costantino, Presidente Fondazione ANMIL "Sosteniamoli subito". I lavori moderati dall'Avv. Salvatore Frisenda, Vicepresidente Regionale Anmil , proseguiranno con gli interventi di: Antonio Carlizzi, Presidente Regionale Anmil ; Tilde Minasi, Assessore Regionale alle Politiche sociali; Salvatore Mancuso, Segretario Generale CISL Magna Grecia; Fabio Lo Faro, Direttore Regionale Inail; Bruno Giordano, Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e Sergio Mustica, Direttore scientifico Scuola della testimonianza Anmil. È stato invitato Roberto Occhiuto, Presidente Regione Calabria.

"Il fenomeno del caporalato - dichiara il Presidente Anmil Calabria Antonio Carlizzi - risalta nelle primissime fila della più triste cronaca del nostro Paese, sia per quanto riguarda le inaccettabili e disumane morti sul lavoro, cui le vittime di questa intermediazione illegale sono spesso protagoniste, sia per l'inammissibile sfruttamento dei lavoratori. Fenomeno storicamente legato al settore agricolo, il caporalato mira pericolosamente ad estendersi, nell'epoca dei big data, ad altri ben noti settori del lavoro su piattaforma - continua Carlizzi - ed è lo specchio della società in cui viviamo, che tende ogni giorno ad espandere l'economia sommersa che caratterizza settori ‘emergenti’ finora poco considerati. E grazie al panel di relatori esperti in materia che si confronteranno sul tema partendo dai dati sempre più gravi del fenomeno infortunistico, si cercheranno nuovi modi per tornare a parlare di lavoro dignitoso anche nella nostra Regione".

Per partecipare al Convegno, contattare la sede Anmil di Crotone chiamando il numero 0962.24606 o scrivendo una mail all'indirizzo: crotone@anmil.it.

Sarà possibile rivedere il Convegno online sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di ANMIL Nazionale sabato 24 settembre dalle ore 9.30.