Al via la pulizia dell'area Farmer's Market. Numerose le segnalazioni di criticità al Comune

Prosegue l'attività di pulizia straordinaria, organizzata dal Comune di Crotone, su una delle aree centrali e più critiche della città. Nella mattina del 15 settembre, infatti, due operai addetti al verde pubblico - con un trattore - si sono recati in via Ugo Foscolo raccogliendo plastica, legno e metalli vari che si nascondevano da mesi nell'erba alta, ricettacolo di ratti e insetti vari nonchè luogo di rifugio per cani e gatti abbandonati.

Si tratta della grande area accanto il Farmer's Market che costeggia via Ugo Foscolo e via XXV Aprile, sulla quale pesano le decisioni di più proprietari terrieri, compreso il Comune di Crotone che ha comunque avviato l'attività d pulizia sulla striscia di terra di sua competenza.

Probabilmente su impulso del Comitato di quartiere di via Ugo Foscolo, da poco costituito, l'assessorato al decoro urbano guidato da Gianni Pitingolo, ha ritenuto opportuno agire sulla suddetta area che era già stata indicata quale "pericolosa per l'incolumità e la salute pubblica degli abitanti della zona". Fotogallery