Antimafia, infiltrazioni: Morra propone una legge per sciogliere anche le regioni

"Ipotizzare una legge che consenta di sciogliere non solo gli enti territoriali, ma ad esempio anche le Regioni: se si sciolgono più Asl, ad esempio, non si capisce perché non possa essere oggetto di scioglimento la Regione". Lo ha detto il presidente della Commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra presentando questa mattina a Roma la relazione finale dell'attività della Commissione.