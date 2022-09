Elezioni, Casillo (Confcommercio): votare è importante, meglio se candidati del territorio

"A pochi giorni delle elezioni politiche appare opportuno evidenziare l’importanza e, dunque, la necessità che tutti i cittadini, ed in modo particolare gli imprenditori, partecipino a questo rilevante appuntamento elettorale, esercitando quel fondamentale esercizio di democrazia attraverso il quale si ha l’opportunità di scegliere rappresentanti maggiormente rispondenti alle aspettative ed alle necessità di chi sarà governato". E' quanto si legge in una nota a firma di Antonio Casillo, presidente dell'area territoriale di Crotone per Confcommercio Calabria Centrale.



"Le nuove regole della legge elettorale - aggiunge Casillo - impongono un’attenta riflessione sulla difficoltà che il nostro territorio possa essere adeguatamente rappresentato all’interno del Parlamento italiano; le modifiche relative ai collegi elettorali, infatti, hanno reso ancora più evidente l’opportunità, per la nostra provincia, di dimostrare coesione ed unità di intenti, concentrando le preferenze di voto verso esponenti politici del nostro territorio".



"Inoltre - prosegue il rappresentante dei commercianti - la complicata contingenza economica, che ha travolto il nostro già fragile tessuto imprenditoriale, provocata dalla lunga emergenza epidemiologica ed acuita dalle conseguenze del conflitto in Ucraina, rende ancora più chiara l’importanza delle scelte politiche che si effettueranno già nei prossimi mesi e l’esigenza, dunque, di individuare esponenti politici che dimostrino esperienza, conoscenza e competenza delle dinamiche del mondo imprenditoriale, al fine di poter fornire un concreto contributo nell’individuazione delle scelte e delle misure più idonee per affrontare e superare questo difficile momento".



"Per questa ragione - conclude Casillo - Confcommercio Crotone ha già avviato e continuerà ad effettuare incontri ed interlocuzioni con gli esponenti politici del territorio ai quali rivolgiamo il nostro in bocca al lupo, con l’auspicio che gli imprenditori della nostra provincia e tutti i cittadini partecipino a questo indispensabile momento di democrazia".