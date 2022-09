L'ambasciatore Unicef Michele Affidato alla convention nazionale del Kiwanis

Il maestro orafo crotonese Michele Affidato ha partecipato a la Convention Nazionale del Kiwanis, in qualità di ambasciatore nazionale dell'Unicef Italia, arrivata quest’anno alla 43^ edizione. La città dello Stretto per la prima volta, è stata scelta quale testimonial delle finalità del Kiwanis, da sempre impegnato al servizio dei bambini, così come riporta il suo motto storico “Serving the Children of the World”.

Alla Convention, nella giornata del 9 settembre, erano presenti oltre a Michele Affidato Giulia Trabucco, referente UNICEF Italia per il Kiwanis area grandi donatori. "La presenza di Affidato non è stata casuale - si legge in una nota - ma legata ad un progetto a cui il Kiwanis ha voluto aderire con grande senso di solidarietà, dal titolo “Scuole di plastica”. Tutto è nato dalla collaborazione tra il Kiwanis, la Past Governatrice Maura Magni, la Governatrice Angela Catalano, il Chair distrettuale Kiwani Italia del progetto l’Arch. Antonio Amodeo, in collaborazione con l’Ambasciatore UNICEF Italia Michele Affidato. “Scuole di plastica” sta permettendo, da alcuni anni, la costruzione, attraverso la trasformazione di rifiuti in plastica in mattoni modulari, di tante scuole in Costa d’Avorio, soprattutto in zone dove il diritto allo studio se non negato è quantomeno messo in forte crisi a causa dell’insufficienza di strutture scolastiche, che possano ospitare bambini e bambine".