Teatro comunale, riaffidata la progettazione della piazza antistante su via Poggioreale

Il Comune di Crotone ha riassegnato la progettazione e la direzione dei lavori per l'area antistante il nuovo teatro comunale. L'incarico era stato affidato nel 2017 alla Politecnica ingegneria e architettura soc. coop. Ma, ricontatto quattro anni dopo, lo studio bolognese ha declinato.

Adesso se ne occuperà l'architetto Gianluca Ruperto, per chiamata diretta, poiché si tratta di un affidamento sotto soglia e vista 'urgenza "di eseguire le opere quanto prima al fine di consentire la realizzazione della Piazza antistante il Teatro comunale" si legge nella determina di assegnazione.

L'incarico è stato assegnato per l'importo netto di euro 43.863,85, a valere sui 600 mila euro finanziati nel 2021 dalla regione Calabria per la riqualificazione urbana ed ambientale dell'area di accesso al nuovo teatro, nell'ambito delle misure anticrisi disposte, anche in funzione anticovid, per i cinque capoluoghi di provincia.