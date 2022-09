Unical, prorogato al 23 settembre il termine per l'assegnazione della borsa di studio

L’Università della Calabria ha prorogato a mezzogiorno del 23 settembre il termine per la presentazione delle domande di accesso alle borse di studio riservate ai nuovi iscritti dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico (fase di ammissione standard). La pubblicazione delle graduatorie e l’assegnazione dei servizi subiranno di conseguenza uno slittamento fino ai giorni di avvio delle lezioni del nuovo anno accademico, il 26 settembre.

L’ateneo ha quindi deciso di adottare misure straordinarie per permettere agli aventi diritto di accedere in tempi strettissimi ai servizi di alloggio e mensa. A partire dal 20 settembre inizieranno le convocazioni degli studenti, in possesso dei requisiti previsti dal bando, per la preassegnazione del posto alloggio nel campus; dal 24 settembre, inoltre, potranno fruire del servizio mensa, secondo la tariffa agevolata prevista per gli idonei di borsa attraverso l’app Unical Life.