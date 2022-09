West Nile Virus, in corso di conferma positività in provincia di Crotone

Sono in corso di conferma positività in provincia di Crotone per infezione da West Nile Virus. E' quanto si evince dall'ultimo bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) secondo il quale "continua crescere il numero di casi umani di infezione da West Nile Virus nell'ultima settimana di sorveglianza".

Dall'inizio di giugno 2022, indica il bollettino dell'Iss, sono stati segnalati in Italia 475 casi confermati di infezione nell’uomo (440 nell'ultimo bollettino)"; di questi 234 si sono manifestati nella forma neuroinvasiva. Tra i casi confermati, sono stati notificati 25 decessi. L'Istituto Superiore di Sanità precisa: "Ridurre l'esposizione alle punture di zanzare è ad oggi l'unico strumento per prevenire il contagio".

Il primo caso umano della stagione è stato segnalato dal Veneto nel mese di giugno nella provincia di Padova. In base al bollettino, basati su dati aggiornati fino al 13 settembre, questa la distribuzione geografica dei 234 casi che si sono manifestati nella forma neuroinvasiva: 28 in Piemonte, 23 Lombardia, 112 Veneto, 4 FriuliVenezia Giulia, 59 Emilia-Romagna, 3 Toscana, 1 in Sicilia, 4 Sardegna. Tra i 25 decessi, 5 sono avvenuti in Piemonte, 4 Lombardia, 13 Veneto, 1 Friuli-Venezia Giulia, 2 Emilia-Romagna.

La sorveglianza veterinaria attuata su cavalli, zanzare, uccelli stanziali e selvatici, ha confermato la circolazione del virus West Nile in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lombardia e Sardegna. Sono in corso di conferma positività in provincia di Crotone.

La maggior parte delle persone infette, ricorda l'Iss sul portale Epicentro, "non mostra alcun sintomo. Fra i casi sintomatici, circa il 20% presenta sintomi leggeri". Ma negli anziani e nelle persone debilitate "la sintomatologia può essere più grave". I sintomi più gravi si presentano in meno dell'1% delle persone infette (1 persona su 150), e "comprendono febbre alta, forti mal di testa, debolezza muscolare, disorientamento, tremori, disturbi alla vista, torpore, convulsioni, fino alla paralisi e al coma. In un caso su mille, infine, il virus può causare un'encefalite letale".