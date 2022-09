Bonifica, il prefetto Carolina Ippolito nominato nuovo commissario del Sin di Crotone

La dott.ssa Carolina Ippolito, prefetto di Crotone, è stata nominata commissario governativo per la bonifica industriale di Crotone. La nomina arriva dal ministero della Transizione ecologica, ma per l'ufficializzazione bisogna attendere il nullaosta del ministero dell'Interno, dal quale il prefetto dipende.

La dott.ssa Ippolito succede ad Elisabetta Belli, ad oggi primo ed unico commissario, che ha ricoperto la carica per due anni, dal 2016 al 2018, cercando di imprimere, come da mandato, un'accelerazione agli interventi di disinquinamento ambientale sulle ex aree di Pertusola Sud e Montedison.

La nomina del nuovo commissario arriva dopo quattro anni di vacatio, al netto della strana storia del generale dei carabinieri forestali, Giuseppe Vadalà, la cui candidatura alla successione della Belli, annunciata pubblicamente nel 2019 dall'allora ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, cadde nel dimenticatoio senza alcuna spiegazione ufficiale.

Una bella responsabilità per la dott.ssa Ippolito alla quale adesso tocca (fermo restando il via libera del Viminale) la gestione dei 72 milioni di euro versati da Syndial al governo dopo una sentenza del tribunale civile di Milano che ha accolto la richiesta di risarcimento della Presidenza della Consiglio dei ministri.