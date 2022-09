Via libera del Comune alla struttura sanitaria dei Baffa in costruzione a viale Magna Grecia

Una nuova struttura sanitaria per Crotone. Privata, naturalmente. Sorgerà in località Sanne Sannello, lungo viale Magna Grecia, e si occuperà un po' di tutto. L'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio è stata rilasciata giovedì scorso dal Comune, dopo l'acquisizione del parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale firmato dal dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie della Regione Calabria.

Di proprietà della famiglia Baffa, la nuova struttura sanitaria, che fa capo alla casa di cura 'Madonna dello scoglio' di Cotronei, è già in avanzata fase di realizzazione. Allo scopo, erano stati acquistati quattro anni fa i locali dell'ex albergo (mai aperto) dei Riga, alla confluenza tra viale Krimisa e viale Naxos, poco prima dell'ex Costa Tiziana, nel cuore di quello che avrebbe dovuto essere (dal Cimitero a Casarossa) il polo ricettivo turistico per eccellenza di Crotone.

La struttura erogherà prestazioni specialistiche in regime ambulatoriale e in telemedicina; nello specifico si occuperà di cardiologia, gastroenterologia ed endoscopia, dermatologia, ortopedia, chirurgia vascolare, oculistica, ginecologia, diagnostica per immagini di I livello (tac, radiologia tradizionale), urologia, endocrinologia, pneumologia, nefrologia, neurologia, psichiatria, medicina estetica, fisiatria, medicina dello sport, andrologia, nutrizione clinica, patologia clinica, pediatria, telemedicina per pazienti reumatologici.