Chiara Pirillo, doppio riconoscimento per le sue ricerche sui tumori del sangue

La biologa crotonese Chiara Pirillo ha ricevuto il premio ‘Christa Muller – Sieburg Award’ dalla International society of experimental hematology (Iseh) per l’anno 2022. Il prestigioso riconoscimento le è stato conferito nel corso della 51esima riunione scientifica annuale dell’Iseh che si è svolta dall’1 al 4 settembre a Edimburgo. Pochi giorni dopo ha fatto il bis con il riconoscimento certificato dalla West of Scotland immunology group per il miglior poster realizzato e pubblicato per la sua ricerca.

Tra i tre migliori giovani ricercatori in Ematologia sperimentale, Chiara Pirillo, intervistata dal Crotonese il primo luglio scorso, è ricercatrice presso il 'Cancer Research uk, The Beatson Institute for cancer research' di Glasgow, in Scozia, dove studia le differenze nella risposta immunitaria tra le infezioni e i tumori. Vive nel Regno Unito dal 2015, ma cambierà casa molto presto perché nel 2023 volerà verso la University of San Francisco, in California, dove nuove ricerche la attendono.