Crotone, auto abbatte palo dell'illuminazione in via Borsellino

CROTONE - E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Crotone per mettere in sicurezza la zona di via Borsellino dove poco dopo le 18.30 è avvenuto un incidente stradale.

Una Alfa Romeo che per cause da accertare, è finita contro un palo dell’illuminazione pubblica abbattendolo. Illeso il conducente. L’intervento del pompieri è servito ad evitare che potessero verificarsi problemi sia per la fuoriscuiota di liquidi dall'auto che per la presenza dei cavi elettrici del palo. Sul posto per i rilievi del caso anche la Polizia.