Madonna dello scoglio srl, Baffa: solo un trasferimento di attività oggi erogate a Cotronei

Dal signor Gaetano Baffa, della casa di cura Madonna dello scoglio srl di Cotronei, riceviamo e pubblichiamo.



Con riferimento all’articolo “Via libera del Comune alla struttura sanitaria dei Baffa in costruzione a viale Magna Grecia” pubblicato nell’edizione del 17 settembre del bisettimanale il Crotonese, la società Madonna dello scoglio srl di Cotronei precisa quanto segue. Le prestazioni sanitarie che verranno erogate presso la struttura in via di realizzazione sono già autorizzate e accreditate. Si tratta, infatti, del mero trasferimento di attività che oggi vengono erogate nella sede di Madonna dello scoglio a Cotronei. La casa di cura reumatologica di Cotronei, punto di riferimento per l’intero Meridione d’Italia e struttura di eccellenza, secondo indicazioni dei commissari regionali alla Sanità e della stessa Asp di Crotone, deve essere facilmente raggiungibile. I pazienti, seguiti anche a livello ambulatoriale, provengono da tutta l’Italia meridionale e per loro la città capoluogo di provincia garantisce collegamenti più facili dal punto di vista infrastrutturale rispetto all’hinterland. Presso la struttura di Crotone verrà trasferita anche la Rsa medicalizzata, sempre al fine di garantire collegamenti più facili. Gli ospiti della Rsa medicalizzata sono, infatti, in gran parte pazienti sub acuti che provengono dall’ospedale di Crotone da dove vengono trasferiti. L’unica attività nuova rispetto a quelle già autorizzate e accreditate sarà esclusivamente la telemedicina per pazienti reumatologici al fine di garantire loro continuità assistenziale. Attività peraltro già espletata durante la pandemia poiché questa tipologia di pazienti necessita di essere seguita a distanza al termine del ricovero.

Nessuna attività ospedaliera verrà erogata presso la struttura, contrariamente a quanto riferito nell’articolo del Crotonese. L’articolo menziona attività di cardiologia, urologia, psichiatria e altre che non sono mai state autorizzate dalla Regione Calabria. La struttura non possiede peraltro i requisiti per erogare tali attività ed è nata soltanto per consentire il trasferimento di prestazioni che già vengono erogate presso la sede di Cotronei dì Madonna dello scoglio. Verrà inoltre integrato il poliambulatorio già operativo a Cotronei con ulteriori visite specialistiche.



Prendiamo atto delle precisazioni del signor Baffa, ma il Crotonese.it si è solo limitato a riportare i contenuti della determina dirigenziale 1563 pubblicata il 16 settembre 2022 dal settore Attività produttive e valorizzazione del territorio, del Comune di Crotone.