Lavori pubblici, al via la sistemazione di via XXV Aprile, investiti 160 mila euro

L’assessore ai Lavori pubblici, Rossella Parise, informa la cittadinanza che sono in corso i lavori di riqualificazione di via XXV Aprile, sul tratto tra piazza Francesco Corrado e via Vittorio Veneto.

I lavori prevedono la messa in sicurezza e la riqualificazione del piano stradale con il ripristino della sagoma stradale che sarà completata con il posizionamento di zanelle in pietra di Trani ad entrambi i lati della strada a ridosso del cordolo dei marciapiede; "la zanella - spiega una nota dell'assessorato - oltre a regolamentare la regimentazione delle acque superficiali, contribuirà a dare un aspetto estetico migliore alla strada". Inoltre, saranno verificate e sistemate le quote dei pozzetti e delle griglie sulla strada in modo che siano allineate al manto stradale eliminando situazioni di potenziale pericolo. Al termine, si procederà al rifacimento della segnaletica orizzontale e degli stalli di parcheggio.

Dopo via Roma e via Venezia "un altro cantiere interessa un'arteria importante della città" sottolinea la nota. Questa volta i lavori riguardano "una delle principali direttrici di accesso al centro cittadino. La strada, inoltre, collega all’Ospedale civile e su di essa insistono diversi insediamenti abitativi e commerciali". La spesa ammonta a 160 mila euro. "Questa mattina - informa l'assessorato ai Lavori pubblici - il sindaco Voce si è recato sul cantiere per verificare l’andamento dei lavori".