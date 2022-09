Visite specialistiche del poliambulatorio di corso Messina trasferite a via Nazioni Unite dal 26 settembre

Il commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Crotone informa che i servizi di medicina specialistica ambulatoriale attualmente erogati presso il poliambulatorio di corso Messina saranno trasferiti saranno trasferiti nel nuovo poliambulatorio di via Nazioni Unite, nel quartiere Farina.

Una circostanza che in questi giorni ha scatenato polemiche per il fatto che nè l'utenza nè gli operatori sanitari erano stati informati del trasferimento. L'Asp spiega che lo spostamento delle varie branche specialistiche alla nuova sede avverrà gradualmente per evitare l'interruzione, anche solo temporanea del servizio.

Nello specifico al poliambulatorio di via Nazioni Unite saranno attive, a partire dal prossimo lunedì 26 settembre, le branche specialistiche di Cardiologia, Urologia, Medicina dello sport, Fisiatria, Endocrinologia, Dermatologia, Ortopedia.

"Pertanto - informa la nota dell'Asp - tutti gli utenti prenotati per le relative visite dal giorno 26 settembre a seguire dovranno recarsi presso la nuova sede. A seguire verranno trasferite le rimanenti branche specialistiche secondo le date che saranno progressivamente comunicate alla cittadinanza".

In proposito l'Asp specifica che gli operatori dell'Azienda stanno contattando telefonicamente gli utenti prenotati per dare informazioni sul trasferimento di sede della specialistica ambulatoriale. In ogni caso, per ulteriori informazioni è possibile contattare il centralino dell'Asp di Crotone al numero 0962 924111.

"Scusandoci con gli utenti per gli eventuali disagi che eventualmente verranno a determinarsi nella fase di trasferimento - conclude la nota - sollecitiamo la massima collaborazione di tutti al fine di raggiungere l'importante obbiettivo che produrrà notevoli miglioramenti in termini di efficacia e di efficienza delle attività specialistiche territoriali".