San Leonardo di Cutro fuoco tra le case. In fiamme anche rifiuti ingombranti

SAN LEONARDO DI CUTRO - E' servito l'intervento di un elicottero della Protezione civile per domare le fiamme dell'incendio scoppiato nella giornata di giovedì a San Leonardo di Cutro. Incendio che ha anche danneggiato le pertinenza di alcune abitazioni.

E' stato il dos di Calabria Verde, Luigi Carvelli, a chiedere l'intervento di un mezzo aereo dopo essersi reso conto della grave situazione causata dal fuoco alimentato anche dal forte vento di tramontana. L'incendio, peraltro, divampava in via Roma e minacciava una quindicina di abitazioni dalle quali erano state fatte evacuare le famiglie. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone hanno evitato che le fiamme raggiungessero le case. Poco prima delle 15 arrivava sul posto 'Ely Germaneto' che effettuava ben 61 lanci per mettere in sicurezza un area di 5 ettari Il fuoco è stato alimentato anche dalla presenza di materiale ingombrante (stufe dismesse, divani, vecchi mobili) e dalla vegetazione cresciuta in un canalone. Oltre ai vigili del fuoco ed ai mezzi aerei sono intervenuti anche una squadra di Calabria di Crotone Verde ed i volontari dell'associazione Isola Apnea.