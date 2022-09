Calabria, strade statale 106, si allunga la scia delle vittime, muore 35enne di Prato

Ennesima vittima sulla statale 106. Una donna di circa 40 anni è deceduta in un incidente stradale avvenuto questa mattina nel tratto della 'strada della morte' che attraversa Villapiana, in provincia di Cosenza. Per cause in corso di accertamento, l'autovettura sulla quale viaggiava, una Fiat Grande Punto, si è scontrata frontalmente contro un autoarticolato che percorreva la statale in direzione sud. La donna, Serena Helena Duranti, 35enne di Prato, è morta sul colpo; ferito l'autista del mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale Anas e i sanitari del 118. Agli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sovrintende la Polizia stradale di Trebisacce.