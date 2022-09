Calabria, verso la Sicilia con 43 kg di droga nel camion: arrestati padre e figlio

I finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno tratto in arresto due persone con l'accusa di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I due, un cinquantaduenne e un ventottenne del foggiano, padre e figlio, erano alla guida di un autoarticolato che trasportava 43 kg di sostanze stupefacenti. Il mezzo pesante era in procinto di imbarcarsi nel porto di Reggio Calabria su un traghetto diretto in Sicilia. Sottoposto ad un normale controllo, i finanzieri hanno scoperto a bordo 10 panetti di cocaina e 310 di hascisc, per un peso, rispettivamente, di 12 e 31 chilogrammi. Il carico e il veicolo sono stati sottoposti a sequestro probatorio. I due autotrasportatori sono indagati per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.