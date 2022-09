Elezioni, a Crotone Movimento 5 Stelle al 42%, dieci in più della coalizione di centrodestra

Nella città capoluogo della provincia con il più alto tasso di astensione il Movimento 5 Stelle supera, ottenendo il 42% alla Camera ed il 43% al Senato) nettamente l'intera coalizione di centrodestra (32% sia alla Camera che al Senato).

Della coalizione che andrà a governare l'Italia,nei risultati per l'elezione della Camera dei deputati a Crotone il partito della futura premier raggiunge il 15,32%, mentre Forza Italia è la terza forza con l'11,76%. Una vera e propria defaillance del Pd (che segue quella regionale) che supera di poco il 10%, mentre Alleanza verdi e sinistra sfiora il 5%. Calenda e Renzi arrivano al 4%.

Stessa situazione si registra dall'esito degli scrutini per il Senato: M5S primi nettamente di oltre 10 punti sulla coalizione di Giorgia Meloni il cui partito si attesta al 15%. Va un po' meglio per il Pd al Senato dove arriva quasi al 12% mentre Forza Italia è al 10,81%. La Lega che a Crotone ha portato anche Matteo Salvini non va oltre il 4%.

Nei comuni più grandi della provincia, Cirò Marina e Isola Capo Rizzuto, il risultato è invece in linea con quello nazionale con la coalizione di centrodestra che primeggia anche se il Movimento 5 Stelle risulta come partito più votato con percentuali dia alla Camera che al Senato intorno al 32%. Da evidenziare che in entrambi i comuni il primo partito della coalizione di centrodestra è Forza Italia che raggiunge il 24% alla Camera a Cirò Marina ed il 20% a Isola Capo Rizzuto. Ad Isola dove cera candidata con Pd l'ex sindaco Carolina Girasole, i dem arrivano quasi al 13%.