Elezioni, in Calabria vince coalizione di centrodestra, ma M5S è il primo partito

Mentre l'Italia celebra la vittoria della coalizione di centrodestra alle elezioni politiche, in Calabria a tenere testa a Meloni & Company resta solo il Movimento 5 stelle che nella regione è il primo partito con il 29% sia alla Camera che al Senato.

Prima di analizzare i risultati va considerata la partecipazione al voto: in Calabria ha votato appena la metà degli aventi diritto: 50,80% (nel 2018 era stato il 63,57%) la più bassa nel Paese. In questa situazione la provincia di Crotone con il 45,94% (nel 2018 era stato il 59,84%) ha la percentuale di votanti più bassa d'Italia. Un dato che ha bisogno di essere approfondito da parte del futuro Parlamento e dai partiti e che testimonia da una parte la disaffezione dei cittadini verso una politica distratta nei confronti delle esigenze del territorio, ma anche l'impossibilità di molti di raggiungere le sedi di voto per via delle distanze e delle ore di viaggio.

A livello regionale la coalizione di centrodestra (Fdi, Forza Italia, Lega e Noi moderati) arriva oltre il 42%, Il Movimento 5 stelle da solo ottiene quasi il 30%. Fratelli d'Italia che è il partito che a livello nazionale ha vinto le elezioni in Calabria tocca quasi il 20% (4 anni fa era al 4,56%). La Lega è sotto il 6% (come nel 2018) mentre Forza Italia si attesta al 16% (nel 2018 era il 20%). Sparisce dai radar il Pd che paga la pochezza e la disattenzione dei propri dirigenti nazionali e regionali e l'eccessiva frammentazione. Anche l'ambizioso duo Calenda-Renzi prende dai cittadini calabresi una sonora scoppola.

Guardando ai risultati (ancora parziali) dei collegi, in quello che comprende anche la provincia di Crotone, al Senato il Movimento 5 stelle con il 35 % quasi raggiunge la coalizione di centrodestra che arriva (con quattro liste) al 38%. A differenza di altre parti d'Italia Fratelli d'Italia e Forza Italia raggiungono risultati simili: 17 e 15 per cento, mentre la Lega arriva appena al 5%. Non pervenuta la lista Noi Moderati. La coalizione del centrosinistra supera appena il 16% con il crollo del Pd che arriva a malapena al 12%. Praticamente inesistenti le percentuali delle altre liste della coalizione con quella dell'ormai ex ministro Di Maio (che resta fuori dal Parlamento) che non arriva all'1 per cento. Azione e Italia Viva sono al 3,4%.

Risultato molto simile nel collegio per l'elezione della Camera dei deputati che comprende la provincia di Crotone. Cinque Stelle primo partito (35%), ma la coalizione vincente è quella del centrodestra (38%). Alla Camera è più ampio il distacco tra Fratelli d'Italia (17%) e Forza Italia (14%). Nel centrosinistra, che come coalizione arriva al 18%, il Pd è poco oltre al 13%. Le altre liste non vanno oltre il 2%. Il terzo polo resta solo una illusione con appena il 3%.