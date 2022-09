Elezioni Camera dei deputati e Senato, i diciannove parlamentari eletti in Calabria

I nuovi parlamentari eletti in Calabria sono cinque di Fratelli d'Italia, quattro di Forza Italia e del Movimento 5 stelle e tre ciascuno di Lega e Partito democratico.

I senatori eletti all'uninominale sono Ernesto Rapani (FdI) per il collegio Cosenza Crotone, Tilde Minasi (Lega) per Catanzaro-Vibo-Reggio Calabria. Per il plurinominale Senato hanno ottenuto il seggio Fausto Orsomarso (FdI), Mario Occhiuto (FI), Roberto Scarpinato (M5S) e Nicola Irto (Pd).

Gli eletti all'uninominale per Montecitorio sono Anna Laura Orrico (M5s) nel collegio di Cosenza, Domenico Furgiuele (Lega) a Corigliano-Rossano/Crotone, Wanda Ferro (FdI) a Catanzaro, Giovanni Arruzzolo (FI) a Vibo-Gioia Tauro e Francesco Cannizzaro a Reggio-Locri. I parlamentari eletti al proporzionale sono, per la Camera, Alfredo Antoniozzi ed Eugenia Roccella (Fdi), Giuseppe Mangialavori (FI), Simona Loizzo (Lega), Federico Cafiero de Raho e Vittoria Baldino (M5S), Nico Stumpo ed Enza Bruno Bossio (Pd).