Il Comune mette 100mila euro e chiama il terzo settore per allietare il Natale dei poveri

Centomila euro destinati all’acquisto di derrate alimentari e generi di prima necessità destinati alle famiglie in stato di bisogno. Lo ha deliberato l'Amministrazione comunale come "misura di solidarietà sociale finalizzata a dare sostegno durante le prossime festività natalizie, ma anche nei mesi successivi, a nuclei familiari bisognosi" informa l'assessore alle politiche sociali Filly Pollinzi. La delibera prevede la pubblicazione di un avviso destinato a sondare la disponibilità delle associazioni del terzo settore a partecipare all’iniziativa e provvedere successivamente all’acquisto ed alla distribuzione delle derrate alimentari.

“Si tratta di uno strumento che consente concretamente all'ente locale di dare risposte immediate a bisogni primari utilizzando la capacità di intervento del terzo settore" aggiunge l'assessore. "È la traduzione operativa del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale. Grazie a questo progetto, per esempio, siamo riusciti a essere presenti concretamente anche nei casi in cui una famiglia, che fino a quel momento conduceva una vita dignitosa, si è trovata improvvisamente senza reddito e quindi nell'impossibilità materiale di acquistare beni di prima necessità".

Pollinzi ricorda che attraverso il "sostegno alimentare spesso si rileva anche la necessità di attivare altre forme di servizi dirette all'inclusione sociale. E' uno strumento efficace di sostegno alle persone che vivono condizioni di fragilità e che quindi abbiamo voluto riproporre anche aumentando il fondo. È certo che il prossimo Natale e i mesi a seguire - conclude l'assessore - saranno un po' meno difficili per tante famiglie”.