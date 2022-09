Stop alla circolazione per le feste del patrono della Polizia e della Madonna del Rosario

Stop alle autovetture sul piazzale antistante la chiesa di Santa Rita e sul tratto iniziale di via Pio La Torre per consentire lo svolgimento della celebrazione del patrono della Polizia di Stato, San Michele Arcangelo. Il divieto di sosta e di fermata con rimozione coatta scatterà giovedì 29 settembre alle ore 8 e resterà in vigore fino al termine della celebrazione, fatta eccezione per le vetture a servizio della autorità civili e militari.

Niente circolazione di autovetture domenica 2 ottobre anche nel rione della Marina in occasione delle celebrazioni in onore della Madonna del Rosario di Pompei. Per l'occasione, il Comune ha disposto l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e del divieto di transito dalle ore 8 alle ore 13 nella V traversa di corso Messina, in via Interna Marina dal civico 108 al civico 113 e a vico Pompei.