Sulle tracce dell'anonimo imbrattatore notturno di muri, Voce: "Ha le ore contate".

E' ormai caccia aperta all'ignoto writer che da tempo si diverte ad imbrattare i muri della città con una scritta anonima quanto misteriosa. Un "vandalo, non ci sono altri termini per definirlo" scrive il sindaco Enzo Voce che ha diramato la foto con "l’ultimo capolavoro" di questo maniaco notturno della bomboletta spray "che ad ogni modo - assicura il primo cittadino - resterà anonimo ancora per poco. La Polizia locale è stata già attivata per individuare questo soggetto privo di ogni senso civico che da più tempo sta imbrattando mura cittadine. Una volta individuato - garantisce Voce - sarà denunciato all’autorità competente".