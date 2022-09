Calabria, scuolabus sbanda e resta sospeso sulla balaustra del torrente

Incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, per uno scuolabus a Reggio Calabria. Il conducente, dopo essere giunto sulle bretelle che costeggiano il torrente Calopinace, in direzione mare-monte, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che è andato a finire contro la ringhiera di delimitazione del tratto stradale, infrangendola, e rischiando di precipitare nel corso d'acqua. Dopo i primi soccorsi l'uomo è stato trasportato in ospedale. Fortuna ha voluto che avesse iniziato da poco il giro e non aveva ancora preso studenti a bordo. Sul posto, con i mezzi di soccorso del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che hanno effettuato i primi rilievi e i vigili del fuoco.