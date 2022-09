Statale 52, l'impegno della Provincia: subito la bitumazione, i lavori tra il 2022 e il 2029

Messa in sicurezza immediata, con la bitumazione dei tratti maggiormente compromessi, lavori di recupero strutturale ancora di à da venire, ma con la certezza che saranno inseriti nella programmazione 2022/2029. Sono questi gli impegni assunti al termine di un incontro sulla statale provinciale 52 nella sala Borsellino del palazzo della Provincia. In particolare, informa una nota dell'ente, "si è discusso delle criticità e sugli interventi non ulteriormente rinviabili da attuare per garantire la sicurezza e l’incolumità di chi la percorre".

Erano presenti il consigliere provinciale con delega alla Viabilità, Vincenzo Lagani; il consigliere Fabio Manica, i consiglieri comunali Enrico Pedace e Alessia Lerose, il dirigente del settore Viabilità della Provincia, ing. Francesco Benincasa; i rappresentanti del Comitato per la difesa del diritto del cittadino di Papanice, la frazione maggiormente interessata al rifacimento della principale arteria di collegamento con il resto della città.

La Provincia, ente deputato alla manutenzione della sp 52, non nega "i disagi, come pure i ritardi che nel corso degli anni si sono accumulati, ma è anche evidente e chiara, confermata dal confronto di questa mattina - prosegue la nota - la volontà dell’amministrazione Ferrari di mettere in campo azioni non solo finalizzate a tamponare le emergenze, ma piuttosto a risolvere le problematiche. Ed in questa direzione vanno gli impegni assunti al termine dell’incontro".