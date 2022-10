Comune, l'assessore Parise annuncia 4 nuove rotonde e passaggi pedonali luminosi

In arrivo quattro nuove rotonde in altrettanti incroci pericolosi della città e passaggi pedonali rialzati luminosi. Lo rende noto l'assessore ai lavori pubblici Rosella Parise annunciando la firma della convenzione con la Regione per il progetto di 'Messa in sicurezza della viabilità urbana del Comune di Crotone con il quale il Comune si era candidato alla manifestazione di interesse del dipartimento Lavori pubblici della Regione per la concessione di contributi destinati ad interventi sulla viabilità. Interventi mirati al miglioramento della sostenibilità in termini di sicurezza ed al recupero ed ammodernamento attraverso la valorizzazione tecnica funzionale ed estetica dei percorsi viari interessati dagli interventi stessi.

In particolare, gli interventi riguardano una vasta rete viaria tra cui la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra via Cutro e via Gioacchino da Fiore (all’altezza del Marrelli Hospital), una rotatoria all’incrocio tra via Gioacchino da Fiore all’ingresso di via Morelli (identificato come incrocio della chiesa SS. Cosmo e Damiano), una rotatoria all’incrocio tra via Saffo e via Peppino Impastato, una rotatoria all’incrocio di via Morelli con via Borsellino e via Falcone. Ulteriori interventi riguardano la realizzazione di passaggi pedonali con effetto dissuasivo, cartelli bifacciali, attraversamenti lampeggianti in corrispondenza alle strade a scorrimento veloce ed in vicinanza degli istituti scolastici.

L’importo del finanziamento è di 822.680 euro. "Il progetto, redatto dagli uffici tecnici comunali - informa la nota dell'assessorato - è scaturito da una attenta analisi condotta attraverso il monitoraggio di una banca dati del settore viabilità andando a considera valori ritenuti tali da necessitare di azioni correttive finalizzate ad abbattere il rischio per pedoni e automobilisti" spiega una nota dell'assessorato".