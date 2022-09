Pnrr, la Provincia cerca cinque professionisti per l'attribuzione di incarichi tecnici

La Provincia di Crotone ha pubblicato una serie di avvisi pubblici per la selezione ed il conferimento di incarichi tecnici nell’ambito dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Di natura strettamente privatistica, gli incarichi saranno affidati con procedura di valutazione comparativa.

Nello specifico, l'ente cerca un professionista junior, due professionisti senior esperti in opere pubbliche, un professionista senior esperto in gestione, monitoraggio e controllo; un professionista senior esperto in informatica. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il prossimo venerdì 14 ottobre.